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Баскетбольный «Енисей» проведет матч в ограниченном составе из-за вспышки COVID-19 в команде

Главная Спорт
Красноярск
16:50 1 Октября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» проведет сегодняшний матч с белорусским «Цмоки-Минск» в ограниченном составе. Игроки выйдут на паркет всемером из-за вспышки COVID-19 в команде. Первым еще в середине сентября заболел ассистент главного тренера Павел Дергачев – у него коронавирус был осложнен пневмонией. Затем заразился Сергей Митусов – он на 14-дневном карантине, болезнь протекает в легкой форме.

«Тест, который игроки сдавали позавчера показал еще три положительных результата. Двое из них с симптомами. У Гудумака ночью после игры с «Химками» поднялась температура, у Якушина на следующий день после вечерней тренировки так же поднялась температура, кашель, потеря обоняния. На сегодняшний день их самочувствие улучшилось, заболевание развивается достаточно в легкой форме», – рассказал врач мужской команды БК «Енисей» Игорь Черненко.

Утром игроки также сдавали тесты на коронавирус. Результатов пока нет. В заявке на сегодняшнюю игру включены игроки молодежки Артем Шлегель и Иван Ващенко. Из-за травмы матч пропустит Хэммондс.

Напомним, что коронавируса подтверждены в футбольном «Енисее», хоккейном «Соколе» и в регбийном «Енисее-СТМ».

Фото: БК «Енисей»

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