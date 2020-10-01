У регбистов и персонала красноярского «Енисея-СТМ» подтвержден COVID-19

В Федерации регби России объявили о переносе матчей «Стрела» - «Енисей-СТМ» и «Енисей-СТМ-2» - «Металлург-2». Причина - случаи заражения коронавирусом. Игроков отправили на карантин.

«Тесты на наличие COVID-19, сданные представителями «Енисея-СТМ» после кубковой игры с «ВВА-Подмосковьем», показали ряд положительных результатов среди игроков и сотрудников тренерско-административного штаба», - объявили в Федерации.

Еще несколько человек с признаками ОРВИ проходят лечение дома.

Напомним, четвертьфинальный матч Лига ставок - чемпионата России между «Стрелой» и «Енисем-СТМ» должен был состояться 3 октября в Казани. Новую дату организаторы определят позже.

Фото: vk.com/rugby