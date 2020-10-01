В кластере «Сопка» открыли трамплины для лыжников

Комплекс всесезонных трамплинов для тренировок детей открылся в кластере «Сопка». Начинающие лыжники смогут оттачивать прыжки в течение всего года – летом снег заменят современные искусственные скользящие покрытия. Подобный комплекс - единственный в Сибири, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Трамплин HS-20 построили по нацпроекту «Демография» – более 20 млн рублей выделила федерация и еще 17 млн – краевые средства. Трамплин HS-40 возвели по краевой программе развития физической культуры и спорта – из краевого бюджета было направлено 40,65 млн рублей.

«Я очень рад появлению современных трамплинов в Красноярске, которые предназначены для первых шагов начинающих спортсменов. Это позволит юным прыгунам на лыжах проводить полноценные тренировки здесь и не уезжать далеко от дома. На этом мы не останавливаемся: вскоре на территории «Сопки» появится и HS-60. Надеюсь, что эти трамплины станут «трамплином» в спортивной карьере наших спортсменов», – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

На новых трамплинах будут проходить тренировки и соревнования школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. В феврале 2021 года там состоится финал Кубка Сибири по прыжкам на лыжах с трамплина. На март запланированы всероссийские соревнования «Сибирские звездочки».