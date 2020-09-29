Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва. Появились первые отказы от участия в розыгрыше. На турнир в краевой центр не приедут действующий чемпион Швеции «Вилла» и вице-чемпион и финалист Кубка Мира 2019 «Эдсбюн», сообщает портал bandypuls.se. Шведы боятся коронавируса, а также ссылаются на предстоящий непростой сезон.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом впервые пройдет в России. Площадкой для проведения станет отреставрированный к Универсиаде стадион «Енисей» в Красноярске. Первым на участие в турнире заявился шведский клуб «Сандвикен». Всего планировалось участие 16 команд. Даты проведения чемпионата – с 17 по 20 декабря 2020 года.

Добавим, Кубок мира по бенди разыгрывают уже 46 лет, единственным местом его проведения была Швеция.

Фото: ХК «Енисей»