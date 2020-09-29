29 сентября
Красноярск
погода +6 °C
78.67
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва

Главная Спорт
Красноярск
15:43 29 Сентября 2020
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва. Появились первые отказы от участия в розыгрыше. На турнир в краевой центр не приедут действующий чемпион Швеции «Вилла» и вице-чемпион и финалист Кубка Мира 2019 «Эдсбюн», сообщает портал bandypuls.se. Шведы боятся коронавируса, а также ссылаются на предстоящий непростой сезон.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом впервые пройдет в России. Площадкой для проведения станет отреставрированный к Универсиаде стадион «Енисей» в Красноярске. Первым на участие в турнире заявился шведский клуб «Сандвикен». Всего планировалось участие 16 команд. Даты проведения чемпионата – с 17 по 20 декабря 2020 года.

Добавим, Кубок мира по бенди разыгрывают уже 46 лет, единственным местом его проведения была Швеция.

Фото: ХК «Енисей»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» перенесет четыре игры

Хоккейный «Сокол» перенесет четыре игры

28 Сентября 2020 г.
Красноярская команда полным составом ушла на карантин
Новости Красноярска: «Енисей» в Красноярске уступил «Краснодару-2» с минимальным счетом

«Енисей» в Красноярске уступил «Краснодару-2» с минимальным счетом

28 Сентября 2020 г.
За красноярцев выступали футболисты из основного состава и молодежной команды
Новости Красноярска: В Кубке России по регби - красноярский финал

В Кубке России по регби - красноярский финал

27 Сентября 2020 г.
«Красный яр» разобрался со «Славой»
Новости Красноярска: Сбер поддержал уникальный забег по взлетной полосе красноярского аэропорта

Сбер поддержал уникальный забег по взлетной полосе красноярского аэропорта

26 Сентября 2020 г.
Участников - больше 1000 человек
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби

«Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби

26 Сентября 2020 г.
За титул он сыграет с победителем пары «Стрела» - «Красный Яр»
Новости Красноярска: Министр спорта края Павел Ростовцев попрощался с Александром Тархановым

Министр спорта края Павел Ростовцев попрощался с Александром Тархановым

25 Сентября 2020 г.
Он разместил пост в соцсетях
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

25 Сентября 2020 г.
Чиновника отправили под домашний арест
Новости Красноярска: В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

25 Сентября 2020 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан оставаться дома
Новости Красноярска: За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

25 Сентября 2020 г.
Жертвами стали 13 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru