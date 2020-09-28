Хоккейный «Сокол» перенесет четыре игры

Хоккейный «Сокол» полным составом ушел на карантин. У игроков и тренерского штаба команды выявлен COVID-19. Внутри команды подтверждены 14 случаев коронавируса. По этой причине красно-синие вынуждены отменить выездные матчи «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» с «Зауральем», «Челметом», «Южным Уралом» и «Горняком».

«Первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр. Желаем всем здоровья, берегите себя, наши дорогие болельщики. Спасибо вам за поддержку», - обратились к красноярцам в пресс-службе «Сокола».

О датах и времени проведения матчей после завершения карантина «Сокол» сообщит дополнительно.

Фото: «Сокол»