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Хоккейный «Сокол» перенесет четыре игры

Главная Спорт
Красноярск
09:38 28 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» полным составом ушел на карантин. У игроков и тренерского штаба команды выявлен COVID-19. Внутри команды подтверждены 14 случаев коронавируса. По этой причине красно-синие вынуждены отменить выездные матчи «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» с «Зауральем», «Челметом», «Южным Уралом» и «Горняком».

«Первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр. Желаем всем здоровья, берегите себя, наши дорогие болельщики. Спасибо вам за поддержку», - обратились к красноярцам в пресс-службе «Сокола».

О датах и времени проведения матчей после завершения карантина «Сокол» сообщит дополнительно.

Фото: «Сокол»

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