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«Енисей» в Красноярске уступил «Краснодару-2» с минимальным счетом

Главная Спорт
Красноярск
08:55 28 Сентября 2020
спорт, красноярск, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Встреча с «Краснодаром-2» закончилась для футбольного «Енисея» поражением. Эту игру красноярцы проводили после двухнедельной самоизоляции, на которую команду отправили из-за выявленного у шести игроков COVID-19.

В игре с «Краснодаром-2» «Енисей» смог заявить 15 футболистов: только четверо игроков были из основного состава, остальные – из молодежной команды. Наставник команды Александр Тарханов тоже на прошлой неделе покинул команду, обязанности главного тренера исполняет Александр Алферов. 

«Матч начался с двух моментов нашей команды: на 17 минуте навес Владислава Кожевникова нашел в штрафной голову капитана, но удару Анзору Санаи не хватило точности. Через 4 минуты грубой ошибкой обороны «Краснодара-2» не воспользовался Евгений Песиков. Нашему полузащитнику помешать уже никто не мог, но мяч ушел немного выше краснодарских ворот. В конце тайма «Енисей» спасла перекладина, после навеса со штрафного удара», - рассказали в пресс-службе «Енисея» об исходе первого тайма.

Первый и единственный гол этой встречи был забит только на 76 минуте: с близкого расстояния ворота «Енисея» поразил полузащитник «Краснодара-2» Леон Сабуа. Итог встречи 0:1 в пользу гостей.

Следующий матч «Енисей» сыграет на выезде с «Родиной» в рамках Элитного раунда Бетсити Кубка России. Игра пройдет в Москве 30 сентября.

Фото: «Енисей»

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