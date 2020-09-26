Сбер поддержал уникальный забег по взлетной полосе красноярского аэропорта

Сегодня международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского отмечает 40-летие. По этому поводу в компании решили устроить уникальный в истории забег по взлетно-посадочной полосе.

Партнером акции стал Сбербанк.

«Прежде всего, хочется поздравить аэропорт Красноярск с 40-летием. Сегодня мы с удовольствием поддержали прекрасную идею празднования дня рождения наших партнеров в формате благотворительного забега. Для нас большая честь быть частью подобного мероприятия. Очень радостно, что наши горожане приняли активное участие в благотворительном забеге, ведь это не только спортивная активность и праздник, это способ сделать мир чуточку лучше. Сегодня Сбер уделяет большое внимание спортивным, социальным, экологическим проектам, мы с удовольствием организовываем свои и поддерживаем активности наших партнёров. Хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше, рос уровень социальной ответственности как среди населения, так и среди предпринимательского сообщества».», - рассказала Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка.

На акцию заявилось больше тысячи любителей бега. Им предстояло преодолеть пять километров дистанции. Название забега соответствующее - «Улетная пятерка».

«Это событие знаковое не только для авиации. Забег по взлетно-посадочной полосе проводится впервые в истории и его поддержало много людей. Отдельная благодарность партнеру - Сбербанку, а также Законодательному собранию и правительству края. Отмечу, что забег - благотворительный. Ну и погода сегодня подходящая - очень комфортная для бегунов», - поделился Андрей Метцлер, генеральный директор аэропорта «Красноярск».

Отметим, что каждый участник при регистрации оплатил стартовый взнос в размере 500 рублей. Все собранные средства будут направлены в фонд «От сердца к сердцу» на приобретение инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.

Добавим, международный аэропорт Красноярск начал работу 25 октября 1980 года. В этот день состоялся первый технический рейс Ил-62 из Москвы.

фото: Сбер