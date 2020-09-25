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Министр спорта края Павел Ростовцев попрощался с Александром Тархановым

Главная Спорт
Красноярск
13:10 25 Сентября 2020
футбол, енисей, тренер, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев попрощался с теперь уже бывшим главным тренером футбольного «Енисея »Александром Тархановым. Чиновник написал пост в своих социальных сетях.

«Мы всегда рады, когда за дело берутся профессионалы и рады помочь им в реализации их амбициозных целей. Со своей стороны могу ответственно заявить, что край сделал все возможное, чтобы так оно и было. Для команды были созданы все необходимые условия для подготовки к сезону; команда скомплектована хорошими футболистами, депутаты Заксобрания пошли на встречу, согласовав дополнительное финансирование. Помимо основной мужской и женской команд, в этом сезоне снова играет наша молодежка», - отметил Ростовцев.

Он напомнил, что старт сезона для «Енисея» задался: «победа «Енисея» над «Крыльями советов» служила подтверждением, что мы на правильном пути, у ребят есть наставник с большой буквы, поддержка со стороны руководства края и вера тысячи болельщиков».

«Да, сейчас у команды непростое время, из-за коронавируса мы на какое-то время сошли с дистанции. Но я верю, что это временные трудности. Очень жаль, что Александр Федорович принял такое решение, но в любом случае мы благодарны ему за его вклад в развитие команды и желаем ему успехов на новом месте», - резюмировал глава министерства.

Напомним, официально об увольнении Тарханова стало известно накануне. Он проработал в клубе чуть больше трех месяцев и в начале ставил планы по выходу в РПЛ через два года. Новое место работы Тарханова - болгарская «Славия», откуда он уволился по собственному желанию в 2016 году.

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