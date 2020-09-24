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Тренер Александр Тарханов ушел из футбольного «Енисея»

Главная Спорт
Красноярск
13:23 24 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер футбольного «Енисея» Александр Тарханов ушел в отставку. Информацию официально подтвердили в красноярском клубе. 

«Первостепенной и важной задачей станет поиск нового главного тренера «Енисея». Ее мы будем решать совместно с учредителями клуба в самое ближайшее время», - прокомментировали в клубе. 

Новым местом работы Тарханова станет болгарская «Славия», откуда он уволился по собственному желанию в 2016 году.  

Напомним, Тарханов подписал контракт с красноярским «Енисеем» в июне 2020-го года. 

Фото: Крайспорт

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