Тренер Александр Тарханов ушел из футбольного «Енисея»

Главный тренер футбольного «Енисея» Александр Тарханов ушел в отставку. Информацию официально подтвердили в красноярском клубе.

«Первостепенной и важной задачей станет поиск нового главного тренера «Енисея». Ее мы будем решать совместно с учредителями клуба в самое ближайшее время», - прокомментировали в клубе.

Новым местом работы Тарханова станет болгарская «Славия», откуда он уволился по собственному желанию в 2016 году.

Напомним, Тарханов подписал контракт с красноярским «Енисеем» в июне 2020-го года.

Фото: Крайспорт