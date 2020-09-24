«Сокол» уступил «Ростову» в последнем домашнем матче серии

«Сокол» уступил «Ростову» на льду «Платинум Арены» в Красноярске – это была завершающая игра серии ВХЛ. Первый период получился разгромным для красно-синих: счет на 11-ой минуте открыл нападающий «Ротова» Павел Антипов, затем ворота красноярцев поразил Павел Щербаков.

Во втором периоде «Соколу» удалось сократить отставание благодаря голу Алексея Князева. Однако эта шайба стала для красноярцев единственной за всю игру. В третьей части встречи «Ростов» еще раз отправил гол в ворота красноярцев – отличился Вадим Щегольков. Итог встречи 1:3.

Тренер ХК «Сокол» Денис Баев на послематчевой пресс-конференции признал, что победа соперника была заслуженной.

«Мы готовились к этой игре и знали, что соперник провел хорошую предыдущую игру с «Ермаком». Готовились, разбирали ее, но первый период нас сегодня, так скажем, выключил из игры. Потом мы долго приходили в себя, но, тем не менее, старались вернуться в игру. В какой-то момент нам это удалось, но, к сожалению, третий гол расставил все по своим местам», – заявил Баев.

Добавим, что «Сокол» занимает 22 место в турнирной таблице ВХЛ.