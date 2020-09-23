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Хоккейный «Сокол» сыграет заключительный домашний матч серии

Главная Спорт
Красноярск
10:15 23 Сентября 2020
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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В среду, 23 сентября «Сокол» сыграет заключительный матч серии на льду правобережной «Платинум Арены». Соперником красноярцев станет «Ростов». В клубе рассчитывают на успех в этой встрече.

Ранее красно-синие порадовали болельщиками двумя победами. Игра с лидером турнирной таблицы чемпионата ВХЛ «Тамбовом» завершилась со счетом 3:2 – победителя определили в овертайме. Матч с воронежским «Бураном» в начале недели также стал для «Сокола» победным - 3:1.

В турнирной таблице ВХЛ «Сокол» занимает 21 место. Сегодняшний соперник «Ростов» расположился на 9 строчке.

В красноярском клубе призывают болельщиков приходить на игру заранее, так как всем зрителям будут измерять температуру. С собой должна быть защитная маска и перчатки.

Фото: «Сокол»

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