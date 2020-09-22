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Красноярцы завоевали две медали на командном чемпионате России по легкой атлетике

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Красноярск
10:20 22 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярцы завоевали две медали на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи. Золотая награда досталась Даниилу Чечела в прыжках в длину, сообщили в краевом правительстве. 

Спортсмен продемонстрировал результат 7,63 м. Вторым стал Сергей Михайловский из Краснодарского края (7,61 м), на третьем месте – москвич Александр Носкевич (7,59 м).

Спортсменка из Железногорска Екатерина Блескина получила серебряную награду в беге на дистанции 100 м с барьерами. Она финишировала за 13,62 сек. Быстрее была Ксения Лабыгина из Удмуртии (13,47). Бронза досталась Виктории Погребняк (13,77), которая представляла Томскую область и Алтайский край.

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