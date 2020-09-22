Футбольный «Енисей» и «Краснодар-2» договорились о переносе матча на 28 сентября. Окончательное решение этого вопроса остается за руководством ФНЛ. При этом важным условием такого развития событий станет завершение периода самоизоляции игроков «Енисея».

«Предварительно «Краснодар-2» дал согласие перенести матч на один день, ждем теперь решения от ФНЛ. Есть ряд нюансов, которые необходимо соблюсти. Все мы ждем окончания периода изоляции, футболисты хотят вернуться на поле. Вне зависимости от происходящего в околофутбольной жизни, мы настроены побеждать», - сообщил «РИА Новости» директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

Напомним, футболисты «Енисея» находятся на карантине из-за выявленного у шести игроков COVID-19. По этой причине уже были отменены матчи с «Шинником», московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». В матче с ярославским «Шинником» краснояцам засчитали техническое поражение.

Фото: ФК «Енисей»