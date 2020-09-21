Краевые власти анонсировали крупные спортивные турниры в Красноярске

В Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов анонсировали крупные спортивные мероприятия на 2020-2021 годы.

Так, ближайший турнир состоится в конце года - с 17 по 20 декабря Красноярск примет Кубок мира по хоккею с мячом. Страна проведет его впервые в истории. Ожидается, что на лед стадиона «Енисей» выйдут 16 команд из Швеции, Финляндии и России.

Еще одно уникальное спортивное событие для Красноярска - первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров 2021 года.

«Впервые в истории первенство мира по всем дисциплинам фристайла и сноуборда пройдет одновременно на одном спортивном объекте. Ожидается, что за победу в международных стартах на трассах кластера «Сопка» в марте 2021 года будут бороться участники из 40 стран мира», - отметили в Дирекции.

Красноярск также примет первенство России и Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. В 2022 году в Красноярске состоятся матчи ЧМ по волейболу среди мужских команд и чемпионат мира по спортивной борьбе.

Как сообщали Sibnovosti.ru, финальные этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул» отменены. Соревнования должны были пройти в Красноярске 13 и 14 марта 2021 года.