Хоккейный «Сокол» в овертайме обыграл лидера чемпионата ВХЛ

«Соколу» удалось вырвать победу у лидера турнирной таблицы чемпионата ВХЛ «Тамбова». Игра проходила в Красноярске на льду «Платинум Арены». Первую шайбу на 19 минуте встречи забил защитник красно-синих Дмитрий Цыганов. Затем гостям удалось сравнять счет, но практически сразу шайбу отправил защитник красноярцев Александр Гопиенко.

На 43 минуте матча «Тамбов» снова сравнял счет на табло – 2:2. Победитель встречи определился только в овертайме - победный гол на счету нападающего «Сокола» Алексея Князева. Итог матча - 3:2 в пользу красноярской команды.

Главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что его подопечные достойно выдержали трудную игру.

«Сегодня победа была нам нужна как никогда, чтобы ребята поверили в свои силы и немного раскрепостились. Игра получилась тяжелой, мы допускали необязательные ошибки, после которых пропускали шайбы. Соперник нагнетал напряжение в третьем периоде. Парни – молодцы, выстояли, воспользовались моментом в овертайме. Князев здорово сыграл, вытащил команду и подарил победу всем болельщикам», - сказал он.

В понедельник, 21 сентября, «Сокол» в Красноярске сыграет с воронежским «Бураном». Начало матча в «Платинум арене» в 19:00. Болельщикам напоминают, что для прохода на трибуны необходимо надеть защитную маску и перчатки.

Фото: ХК «Сокол»