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«Сокол» сыграет с лидером турнирной таблицы ВХЛ в Красноярске

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Красноярск
11:02 18 Сентября 2020
спорт
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В субботу, 19 сентября, «Сокол» сыграет с лидером турнирной таблицы чемпионата ВХЛ «Тамбовом». Игра пройдет в Красноярске на льду «Платинум Арены». Начало встречи в 17:00, однако болельщиков призывают приходить на матч заранее.

«Процесс прохода через КПП займет немного больше времени, чем обычно. В соответствии с регламентом ВХЛ на арену будут допущены только зрители, не имеющие симптомов заболевания. Перед входом на территорию спортсооружения волонтеры измерят температуру тела бесконтактным способом. Зрители с повышенной температурой тела (37,5 °С и более) на арену допущены не будут», - обратились к болельщикам в пресс-службе красноярской команды.

Из-за пандемии количество зрителей на трибунах ограничено в четыре раза до 1700 человек. Болельщики во время игры должны надевать защитные маски. Отметим, что в продаже есть билеты на домашние матчи «Сокола» текущей серии с «Тамбовом», «Бураном» и «Ростовом».

Фото: «Сокол»

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