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Российский биатлонист Евгений Устюгов раскрыл подробности допинг-расследования

Главная Спорт
Красноярск
16:03 14 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярец, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал о допинг-расследовании. Спортсмена лишили золотой медали Олимпиады, которую он завоевал в мужской эстафете в Сочи, и дисквалифицировали на два года за использование оксандролона. 

Биатлонист в беседе со sports.ru назвал происходящее «правовым беспределом». 

«После предварительного слушания я боюсь представить, что будет дальше. Мои западные адвокаты в шоке, я сам в шоке. Я с 2010-го года был под прицелом WADA, под прицелом МОК. Все пробы у меня всегда были чистые», - прокомментировал Устюгов. 

Спортсмен уточнил, что всегда сотрудничал с антидопинговой комиссией, предоставляя все пробы. 

«А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать, и что эти два года я кололся ЭПО. Мы все просто заложники Запада. Жаль, что именно спортсменам приходится страдать из-за этих игр. Россия понесла сильнейший репутационный урон, и теперь в отношении наших спортсменов не действует никакая форма защиты и справедливости», - продолжил он. 

Напомним, в феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) после изучения данных Московской лаборотории признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. 

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