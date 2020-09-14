Российский биатлонист Евгений Устюгов раскрыл подробности допинг-расследования

Красноярец, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал о допинг-расследовании. Спортсмена лишили золотой медали Олимпиады, которую он завоевал в мужской эстафете в Сочи, и дисквалифицировали на два года за использование оксандролона.

Биатлонист в беседе со sports.ru назвал происходящее «правовым беспределом».

«После предварительного слушания я боюсь представить, что будет дальше. Мои западные адвокаты в шоке, я сам в шоке. Я с 2010-го года был под прицелом WADA, под прицелом МОК. Все пробы у меня всегда были чистые», - прокомментировал Устюгов.

Спортсмен уточнил, что всегда сотрудничал с антидопинговой комиссией, предоставляя все пробы.

«А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать, и что эти два года я кололся ЭПО. Мы все просто заложники Запада. Жаль, что именно спортсменам приходится страдать из-за этих игр. Россия понесла сильнейший репутационный урон, и теперь в отношении наших спортсменов не действует никакая форма защиты и справедливости», - продолжил он.

Напомним, в феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) после изучения данных Московской лаборотории признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.