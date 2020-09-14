«Сокол» против «Металлурга»: первый домашний матч краснояцев в новом сезоне

Красноярский «Сокол» провел первый домашний матч в новом сезоне. Хоккеийсты встретили на своей площадке новокузнецкий «Металлург». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперников.

В первом периоде шайбу в ворота «Сокола» забил Олег Ломако, в игре в третьем периоде отличился Александр Локтев.

««Металлург» с победой. Настраивали ребят, что будет бескомпромиссная борьба. Сегодня мы сыграли лучше, чем против «Ермака», был виден настрой. Я хочу поблагодарить ребят за это. Да, где-то, возможно, сказалось индивидуальное мастерство соперника. Не считаю, что они нас в чем-то переигрывали», - подвел итоги матча главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

19 сентября «Сокол» встретится с ХК «Тамбов».

Фото: пресс-служба красноярского «Сокола»