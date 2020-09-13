В красноярский «Енисей-СТМ» прибыли южноафриканцы

В расположение красноярской регбийной команды «Енисей-СТМ» прибыли два новичка. Из Южной Африки добрались в Сибирь Николаас Эстхейзен и Оливье Фридл.

В международном аэропорту Красноярск спортсменов встретили 12 сентября. Им предстоит пройти медосмотры и тесты на коронавирус.

«Двух недель должно хватить, чтобы набрать кондиции и вписаться в командую игру. В предстоящем кубковом полуфинале с «ВВА-Подмосковьем» Александр Первухин на Николааса и Оливье рассчитывает», - говорится в пресс-релизе красноярского клуба.

Как ранее сообщали в «Енисей-СТМ», левый «столб» Николаас Эстхейзен - в 2016 году сыграл три матча за сборную ЮАР на молодежном Кубке мира. Оливье Фридл выступает в третьей линии нападения на позиции восьмого номера.

Фото: сайт клуба «Енисей-СТМ»