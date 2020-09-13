«Енисей» может оспорить решение об отмене матча с «Шинником»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» может оспорить решение об отмене матча ФНЛ с «Шинником», который должен был состояться 13 сентября в Ярославле, заявил главный клуба Александр Тарханов.

Матч между «Шинником» и «Енисеем» был отменен после того как стало известно о выявлении случаев коронавирусной инфекции в красноярской команде.

«Клуб в случае необходимости готов подать апелляцию. Наш директор находится сейчас в Москве и связывается с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. У нас команда вполне могла выйти на эту игру», - заявил Тарханов агентству ТАСС.

«Ситуация очень странная, на данный момент коронавирус в команде подтвержден только у двух футболистов. Еще у шести человек накануне матча были подозрительные тесты - четырех из тренерско-административного штаба и двух игроков. Они поехали в больницу, у них взяли анализы, сегодня ничего не подтвердилось, сказали: «У вас все нормально, езжайте назад», - рассказал тренер «Енисея».

«Енисей» в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.