Матч ФНЛ «Шинник» - «Енисей» отменен

Матч ФНЛ «Шинник» - «Енисей», который должен был состояться в Ярославле 13 сентября, отменен после того, как стало известно, что в красноярском клубе выявлены случаи коронавируса. Такое решение принято на основании предписания Роспотребнадзора № 5312 от 12 сентября 2020 года и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020-2021.

Ранее сегодня стало известно, что в красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены случаи положительного тестирования на коронавирус. Число потенциально заразившихся не называется, в команде ждут повторных тестов.

По информации «Чемпионат.com», заболели Виталий Пьянченко, Дмитрий Ребров, Константин Гарбуз, Евгений Песиков, Томас Рукас и Александр Алферов.

«В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков, «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором», - говорится в сообщении клуба.