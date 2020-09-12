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Матч ФНЛ «Шинник» - «Енисей» отменен

Главная Спорт
Красноярск
17:23 12 Сентября 2020
спортсмен, футбол, матч, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
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Матч ФНЛ «Шинник» - «Енисей», который должен был состояться в Ярославле 13 сентября, отменен после того, как стало известно, что в красноярском клубе выявлены случаи коронавируса. Такое решение принято на основании предписания Роспотребнадзора № 5312 от 12 сентября 2020 года и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020-2021.

Ранее сегодня стало известно, что в красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены случаи положительного тестирования на коронавирус. Число потенциально заразившихся не называется, в команде ждут повторных тестов.

По информации «Чемпионат.com», заболели Виталий Пьянченко, Дмитрий Ребров, Константин Гарбуз, Евгений Песиков, Томас Рукас и Александр Алферов.

«В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков, «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором», - говорится в сообщении клуба.

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