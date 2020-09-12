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В ФК «Енисей» выявлены случаи коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
15:20 12 Сентября 2020
футбол, енисей, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены случаи положительного тестирования на коронавирус, сообщается на сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Число потенциально заразившихся не называется, в команде ждут повторных тестов.

«В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков, «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором», - говорится в сообщении.

«Енисей» в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. В воскресенье клуб должен сыграть на выезде с ярославским «Шинником».

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