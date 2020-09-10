Футбольный «Енисей» уступил в Воронеже. Матч прошел накануне поздно вечером по красноярскому времени. Наша команда проиграли 0:1 20-й команде первенства ФНЛ. При равной игре во втором тайме «Енисей» пропустил, а отыграться уже не смог.

«Пропустили со стандарта. Первый тайм играли с большим преимуществом. Во втором тайме была равная игра. Матч ничейный. Пять человек у нас выбыло из-за травм по разным причинам», - рассказал после матча главный тренер «Енисея» Александр Тарханов.

Красноярцы с четвертого опустились на восьмое место. Следующий матч «Енисей» проведет 13 сентября в Ярославле против местного «Шинника». Напомним, перед «Енисеем» поставлена задача занять не ниже 12 места.

фото: ФК «Енисей»