Красноярцы пробегут по взлетно-посадочной полосе аэропорта

Красноярцев позвали на забег, посвященный 40-летию международного аэропорта. Около тысячи человек преодолеют дистанцию в 5 км по взлетно-посадочной полосе, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Мероприятия запланировано на 26 сентября.

«Забег по полосе уникален тем, что будет проходить в действующем аэропорту, где гости смогут увидеть производственные процессы и взлеты-посадки во время ожидания, а также после завершения старта», - рассказали в воздушной гавани.

Забег «Улетная пятерка» будет благотворительным, а деньги, собранные при регистрации, пойдут на помощь детям с сахарным диабетом. Каждому участнику марафона обещают сувениры. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте krasmarafon.ru.

Напомним, международный аэропорт Красноярска был введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. В этот день состоялся первый технический рейс Ил-62 из Москвы.

Фото: vk.com/kja.aero