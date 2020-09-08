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Красноярцы пробегут по взлетно-посадочной полосе аэропорта

Главная Спорт
Красноярск
11:30 8 Сентября 2020
спорт, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев позвали на забег, посвященный 40-летию международного аэропорта. Около тысячи человек преодолеют дистанцию в 5 км по взлетно-посадочной полосе, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Мероприятия запланировано на 26 сентября. 

«Забег по полосе уникален тем, что будет проходить в действующем аэропорту, где гости смогут увидеть производственные процессы и взлеты-посадки во время ожидания, а также после завершения старта», - рассказали в воздушной гавани. 

Забег «Улетная пятерка» будет благотворительным, а деньги, собранные при регистрации, пойдут на помощь детям с сахарным диабетом. Каждому участнику марафона обещают сувениры. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте krasmarafon.ru

 

Напомним, международный аэропорт Красноярска был введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. В этот день состоялся первый технический рейс Ил-62 из Москвы. 

Фото: vk.com/kja.aero

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