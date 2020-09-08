В Красноярске открыта продажа билетов на первый домашний матч ХК «Сокол»

Началась продажа билетов на первый домашний матч хоккейного «Сокола» в новом сезоне. В предстоящее воскресенье, 13 сентября, красноярцы встретятся с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра состоится на льду правобережной «Платинум Арены». Спорткомплекс, по требованиям Роспотребнадзора, будет заполнен только на четверть – посетить матч смогут 1700 болельщиков. Обязательно быть в масках и перчатках.

«У нас на входе будут измерять температуру. Болельщики должны с пониманием отнестись, что если будет температура, то мы будем вынуждены отказать в посещении нашего матча», - рассказа радио «Красноярск-Главный» генеральный директор «Сокола» Денис Луговик.

Билеты на матч продают на сайтах «Сокола» и «Платинум Арены». Стоимость осталась на уровне прошлого сезона и составляет от 200 до 400 рублей.