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В Красноярске открыта продажа билетов на первый домашний матч ХК «Сокол»

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Красноярск
10:25 8 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Началась продажа билетов на первый домашний матч хоккейного «Сокола» в новом сезоне. В предстоящее воскресенье, 13 сентября, красноярцы встретятся с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра состоится на льду правобережной «Платинум Арены». Спорткомплекс, по требованиям Роспотребнадзора, будет заполнен только на четверть – посетить матч смогут 1700 болельщиков. Обязательно быть в масках и перчатках.

«У нас на входе будут измерять температуру. Болельщики должны с пониманием отнестись, что если будет температура, то мы будем вынуждены отказать в посещении нашего матча», - рассказа радио «Красноярск-Главный» генеральный директор «Сокола» Денис Луговик.

Билеты на матч продают на сайтах «Сокола» и «Платинум Арены». Стоимость осталась на уровне прошлого сезона и составляет от 200 до 400 рублей. 

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