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Красноярских спортсменов позвали на 10-километровый забег

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Красноярск
09:30 8 Сентября 2020
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске во Всероссийский день бега состоится забег на дистанцию 10 км «Познай себя». В гонке, которая пройдет 19 сентября, будут участвовать спортсмены 12 возрастных категорий в женском и мужском зачетах. Максимальное время, отведенное на преодоление дистанции, 90 минут.

Зарегистрироваться на забег можно онлайн до 17 сентября включительно или в магазине «Триатлета» на пр. Мира, 7Г. Участникам необходимо оплатить стартовый взнос – 250 рублей, а также получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к преодолению дистанции.

Абсолютным победителям в мужском и женском зачетах обещают подарочные сертификаты на 5 тысяч рублей. Победители и призеры в каждой возрастной группе получат медали, грамоты и подарочные сертификаты.

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