Тренер Александр Тарханов может покинуть красноярский «Енисей»

Главный тренер красноярского футбольного «Енисея» Александр Тарханов может уехать в Болгарию, где уже работал в 2015-2016 годах. Клуб «Славия» из Софии вновь проявляет интерес к специалисту. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В 2016 году Тарханов по собственному желанию покинул болгарский клуб, попросив руководство об отставке. Как комментировал сам тренер, расставание прошло «на хорошей волне».

В июне 2020-го Тарханов подписал контракт с красноярским «Енисеем». Под его началом команда в матчах Олимп-Первенства ФНЛ и Кубке России одержала пять побед. Один раз футболисты проиграли, дважды завершили матчи вничью.

Как писали Sibnovosti.ru, последняя игра «Енисея» с астраханским «Волгарем» завершилась со счетом 1:1.

Фото: ФК «Енисей»