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Тренер Александр Тарханов может покинуть красноярский «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
11:46 7 Сентября 2020
тренер, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер красноярского футбольного «Енисея» Александр Тарханов может уехать в Болгарию, где уже работал в 2015-2016 годах. Клуб «Славия» из Софии вновь проявляет интерес к специалисту. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». 

В 2016 году Тарханов по собственному желанию покинул болгарский клуб, попросив руководство об отставке. Как комментировал сам тренер, расставание прошло «на хорошей волне». 

В июне 2020-го Тарханов подписал контракт с красноярским «Енисеем». Под его началом команда в матчах Олимп-Первенства ФНЛ и Кубке России одержала пять побед. Один раз футболисты проиграли, дважды завершили матчи вничью. 

Как писали Sibnovosti.ru, последняя игра «Енисея» с астраханским «Волгарем» завершилась со счетом 1:1. 

Фото: ФК «Енисей»

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