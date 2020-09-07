Соперниками футбольного «Енисея» в Кубке России станут «Спартак» и «Родина»

Объявлены итоги жеребьевки элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021. Соперниками красноярского «Енисея» станут московский «Спартак», который является 22-кратным чемпионом страны, а также столичная команда из профессиональной футбольной лиги «Родина». В первом туре 16 и 17 сентября встретятся «Родина» и «Спартак». «Енисей» сыграет с «Родиной» во втором туре чемпионата 30 сентября – 1 октября, а со «Спартаком» - в третьем туре 21 и 22 октября.

«Приоритет в определении домашнего стадиона отдается команде из более низшей лиги. Таким образом команда ПФЛ сыграет оба матча дома, ФНЛ проведет по матчу дома и на выезде, а клуб РПЛ сыграет обе встречи в гостях. Победители групп выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Последующие после группового этапа стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф», - объяснили суть нового формата Кубка России в краевом Минспорта.

Напомним, новый формат в организации Кубка России Российский футбольной союз начинает применять с сезона 2020/2021. Стадии 1/32 и 1/16 финала решили заменить системой элитарного группового раунда. Команды разделены на 10 групп по 3 клуба из ФНЛ, ПФЛ, РПЛ.

Фото: крайспорт