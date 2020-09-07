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Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Волгарем»

Главная Спорт
Красноярск
09:30 7 Сентября 2020
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» в рамках выездной встречи в Астрахани сыграл вничью с «Волгарем». Открыть счет командам удалось только на 41-ой минуте матча – отличился полузащитник красно-синих Александр Зотов. Во втором тайме «Енисей» пропустил удар головой Артема Погосова и счет сравнялся -1:1.

За пять минут до конца основного времени «Волгарь» остался в меньшинстве, но воспользоваться этой возможностью красноярцы не смогли.

Эта игра принесла красноярской команде одно очко. «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками.

Вничью сыграли и футболистки женской команды «Енисей». Встреча с «Локомотивом» завершилась со счетом 1:1. У красно-синих отличилась полузащитник Татьяна Ананьева.

Фото: ФК «Енисей»

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