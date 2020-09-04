Сиуа Таумалоло: «Турнирная таблица приняла вполне закономерный вид»

Главный тренер РК «Красный Яр» Сиуа Таумалоло в интервью официальному сайту клуба yar-rugby,ru подвел итоги регулярного чемпионата и заглянул в недалекое будущее.

Доволен ли Сиуа Таумалоло вторым местом «Красного Яра» после окончания регулярного чемпионата?

Да, доволен результатом. Начали вяло, но мы прогрессировали на протяжении этих трех месяцев и к концу регулярного чемпионата набрали хороший ход.

Вовремя подоспело подкрепление в лице Гиорги Пруидзе и Дина Гордона?

Это, конечно, усилило наш состав. Но в июне и до конца июля у нас не было той команды, на которую мы рассчитывали. Зимой был несколько другой состав. И лишь к последним матчам у нас восстановился Нико Апциаури, Виктор Архип, отбыл дисквалификацию Роберт Сутидзе, Юрий Кушнарев вернулся в строй, пропустив несколько матчей. В Грузии «завис» Гиорги Пруидзе. Так и не восстановился Иракли Сванидзе, пришлось менять его на Дина Гордона. Постепенно удалось сделать команду, которая планировалась зимой.

Удивило первое место «Локомотива»? И вообще турнирная таблица?

Честно говоря, не очень. «Локомотив» сильная сбалансированная, дисциплинированная команда, которая значительно укрепила состав в межсезонье. Их успех не случаен. Меня больше удивил результат «Славы». Это был один из фаворитов чемпионата, они обыграли нас в первом туре, показав хорошее регби. Что у них случилось? Почему последовал провал? Это удивило, а так турнирная таблица приняла вполне закономерный вид.

Впереди плей-офф. «Красный Яр», «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» фавориты или все же можно ждать неожиданностей?

Неожиданности являются частью этого чемпионата. Любая средняя команда может обыграть гранда российского чемпионата, поэтому сейчас говорить со стопроцентной уверенностью, что кто-то точно пройдёт дальше, нельзя.

За кого будете болеть в 1/4 финала Премьер-лиги за «Енисей-СТМ» или за «Стрелу»?

С большим уважением отношусь и к «Енисею-СТМ», и к «Стреле». Обе команды высокого уровня, с хорошим подбором игроков и игровой дисциплиной. Нам точно легко не будет ни с той, ни с другой командой. Надо думать прежде всего о своей игре.

Показалось, что из-за новых правил из регби ушла динамика. Как относишься к частым остановкам в течение матча?

Сейчас игра выглядит немного странной, ни как обычно. Новые правила внесли большое изменение в игру, сейчас другое регби. Необходимо адаптироваться , подстраиваться под правила и играть по ним. Ничего не поделаешь, надеюсь, постепенно динамика вернётся.

Вы присутствуете на каждой игре дубля. Есть перспективная молодёжь в «Красном Яре», способная влиться в состав в ближайшее время?

На некоторых позициях есть молодые регбисты, которые мне интересны. У них вполне нормальные перспективы сыграть за основу в будущем. Но пока они должны выправить ситуацию в молодёжном чемпионате, а наш тренерский штаб продолжит за ними пристально следить.

Ваш сын 18-летний Джейсон Таумалоло (позиция флай-хав) и 19-летний Дилан Смит из ЮАР (позиция фуллбек) приезжают в Красноярск в октябре. Для чего вы привлекаете столь молодых регбистов?

На перспективу. Сейчас работает программа в России по привлечению молодых регбистов с возможностью в будущем заиграть их в сборной России. Но это отдалённая перспектива. Я хочу сказать, что для начала надо адаптироваться в стране, заиграть на хорошем уровне и только потом думать о смене гражданства. Это серьезный шаг. Пока можно говорить только о том, что Джейсон Таумалоло и Дилан Смит перспективные регбисты, которые могут помочь «Красному Яру» в будущем.

Вопрос от Федерации регби России. Кого из легионеров ЮАР вы видите в сборной России? Кто может усилить национальную команду?

Я знаю одно, легионеры из ЮАР подняли уровень чемпионата России. Это хороший момент. Что касается сборной, то здесь надо спрашивать у тренеров сборной России. Я не изучал отдельно регбистов ЮАР, а вот Лин Джонс наверняка должен знать, кто может помочь сборной в ближайшем будущем. Вообще есть из кого выбирать.

Как будете готовиться к полуфиналу Кубка России со «Стрелой», который пройдет 26 сентября в Казани? Фактически месяц перерыв.

Это хорошо, что такой перерыв. Сейчас регбисты получили выходные. Некоторым надо залечить травмы, а потом мы включаемся на полную, и готовимся к трудному матчу со «Стрелой». Хорошо, что нам удалось изучить казанцев. Сами с ними играли, смотрели другие матчи. Они очень неплохо усилились как российскими, так и южно-африканскими регбистами. Будет тяжёлый матч.

В сентябре будут еще этапы чемпионата России по регби-7. Кто отвечает за «семерку» и какой будет состав?

Игорь Николайчук на данный момент готовит команду к «семерке». Он формирует состав, там будет смешанная команда из регбистов основы и дубля.

Фото: yar-rugby.ru