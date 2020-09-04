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Красноярские бобслеисты и скелетонисты в топе лучших спортсменов России

Главная Спорт
Красноярск
08:45 4 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские бобслеисты и скелетонисты включены топ лучших спортсменов России в олимпийских видах спорта. Рейтинг, составленный агентством «Весь спорт», возглавил олимпийский чемпион и победитель мировых соревнований, красноярец Александр Третьяков.

На пятой строчке топа серебряный призер олимпийских игр Никита Трегубов. Восьмое место заняла двукратный призер чемпионатов мира по бобслею Александра Родионова. Следом за ней расположился серебряный призер чемпионата Европы по бобслею Евгений Попов.

Отметим, что агентство «Весь спорт» делает проект «10 за 27». Это рейтинг лучших спортсменов России в разных олимпийских видах за 27 лет. 

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