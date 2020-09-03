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Футбольный «Енисей» снял душевный ролик про третье сентября

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Красноярск
13:58 3 Сентября 2020
клуб, енисей, красноярск, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» снял душевный видеоролик на самую главную песню дня - «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский. Одним из смыслов в художественном произведении клуба стало прощание с бывшим футболистом команды Иваном Хомухой.

Напомним, 25-летний защитник пришел в красноярский клуб этой зимой из волгоградского «Ротора» на правах свободного агента. Контракт с ним был расторгнут уже в июне.

Добавим, в конце августа на заседании Палаты РФС по разрешению споров было решено «выплатить футболисту-профессионалу Хомухе И.В. задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора по инициативе Клуба при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Футболиста. Обязать АНО "ФК "Енисей" г. Красноярск выплатить футболисту-профессионалу Хомухе И.В. задолженность по премиям за достижение высоких показателей. Обязать АНО "ФК "Енисей" г. Красноярск выплатить футболисту-профессионалу Хомухе И.В. задолженность по заработной плате и иным выплатам. Обязать АНО "ФК "Енисей" г. Красноярск выплатить футболисту-профессионалу Хомухе И.В. проценты за задержку выплаты задолженностей в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ».

По информации Sibnovosti.ru, общая сумма всех выплат, которых добился Хомуха, составила около пяти миллионов рублей. Роль в видеоролике, видимо, оказалась бонусом от клуба.

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