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На ул. Маерчака в Красноярске построят регбийный комплекс для «Красного Яра»

Главная Спорт
Красноярск
16:30 2 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Четырехэтажный спорткомплекс построят для регбийной команды «Красный Яр» на ул. Маерчака. В здании разместят тренажерные залы, помещения для тренировок и массажа, учебные классы, конференц-зал.

Глава города Сергей Еремин отметил, что в основу проекта красноярского спорткомплекса для регби архитекторы включили идеи лучших клубов мира.

«Там будет все, что нужно для развития регби. Думаю, таких условий нет даже в футболе. Я очень рад, что в Железнодорожном районе появится новый очаг спорта», –считает президент «Красного Яра» Сергей Чупров. 

Подрядчиком строительства выступает компания «Омега». Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце следующего года.

Фото: vk.com/krasnyjjar

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