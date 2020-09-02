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В Канске строители начали возводить стены будущего крытого катка

Главная Спорт
Красноярск
13:45 2 Сентября 2020
спорт, красноярск, канск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канске строители начали возводить стены крытого катка с искусственным льдом. Будущий трехэтажный дворец с трибунами рассчитан на 250 мест. Помимо катка там разместят два тренажерных зала, зал хореографии и административные помещения. Общая площадь - 2,5 тысячи «квадратов». Стоимость всего проекта «под ключ» составит 355 млн рублей. Объект рассчитывают сдать в конце 2021 года, сообщили в региональном министерстве спорта. 

Напомним, каток строят на федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Работы на объекте стартовали в феврале 2020 года. По данным Минспорта, они идут с опережением графика. Готовность дворца - 25%. 

«Проект ледового дворца в Канске уникален – нигде такого нет. Мы планируем, что он станет типовым в нашем регионе, чтобы подобные объекты в будущем строили в других городах и района. В крае сегодня очень большая востребованность в крытых ледовых площадках. На востоке  региона – это первый такой объект с искусственным льдом. Конечно, его будут использовать не только жители Канска, но и ближайших районов – Канского и Иланского, где любят хоккей. Так что этот ледовый дворец станет центром хоккейной жизни всего востока», - прокомментировал министр спорта Павел Ростовцев. 

Планируется, что дети из Канского района смогут заниматься фигурным катанием, хоккеем, шорт-треком и конькобежным спортом. Также дворец будет открыт для массового катания на коньках. 

Фото: vk.com/kvgazeta

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