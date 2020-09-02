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«Моржи» проплывут в холодной воде от Дивногорска до Красноярска

Главная Спорт
Красноярск
09:16 2 Сентября 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске 5 и 6 сентября пройдет открытый городской турнир по моржеванию. Участники проплывут в холодной воде от Дивногорска до Красноярска. На дистанции по 50 и 1000 метров зарегистрировались команды из Тюмени, Барнаула, Зеленогорска, Новосибирска, Иркутска, Новокузнецка – всего 80 человек. Экстремальный марафон в 35 км от Дивногорска до Красноярска планируют преодолеть участники из Тюмени и Новосибирска.

Стартовать из Дивногорска спортсмены планируют в 11:30. Перед заплывом каждый пройдет тщательный медицинский контроль. Финишировать участники должны к 17:00 в Красноярске на острове Отдыха у клуба «Криофил».

Отметим, что температура воды в Енисее в августе-сентябре составляет около 12°С.

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