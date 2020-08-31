В Абане открыли спортивный стадион имени олимпийского чемпиона

В поселке Абан Красноярского края открылся спортивный стадион - объекту присвоили имя победителя различных турниров, чемпионатов мира и XXI Олимпийских игр по греко-римской борьбе Алексея Шумакова.

Стадион назван в его честь не случайно - известный спортсмен родился 7 сентября 1948 года в поселке Почет Абанского района. Несмотря на высокие спортивные успехи, он остался жить в Красноярском крае.

Новый стадион в Абане построен силами предприятия «КрайДЭО». Сам чемпион побывал на открытии объекта. Во время встречи Шумаков поделился своими воспоминаниями о школьных годах, рассказал о своей первой победе в спорте, первой награде.