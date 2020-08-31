В Абане открыли спортивный стадион имени олимпийского чемпиона

В поселке Абан Красноярского края открылся спортивный стадион - объекту присвоили имя победителя различных турниров, чемпионатов мира и XXI Олимпийских игр по греко-римской борьбе Алексея Шумакова.
Стадион назван в его честь не случайно - известный спортсмен родился 7 сентября 1948 года в поселке Почет Абанского района. Несмотря на высокие спортивные успехи, он остался жить в Красноярском крае.
Новый стадион в Абане построен силами предприятия «КрайДЭО». Сам чемпион побывал на открытии объекта. Во время встречи Шумаков поделился своими воспоминаниями о школьных годах, рассказал о своей первой победе в спорте, первой награде.
«Стадион огромный - около 30 тысяч квадратных метров. Кроме футбольного поля здесь есть волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, административное здание. В планах - постройка площадки ГТО и площадки для городков», - прокомментировал министр спорта края Павел Ростовцев.
Фото: Крайспорт