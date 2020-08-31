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Футбольный «Енисей» в Красноярске переиграл «Крылья Советов»

Главная Спорт
Красноярск
09:00 31 Августа 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» поднялся на третью строчку первенства ФНЛ после победы над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Матч прошел на Центральном стадионе в Красноярске.

В первом тайме двумя голами отметился Александр Галимов, один мяч в ворота соперников забил Анзор Санай.

Во второй половине встречи «Крылья Советов» остались в меньшинстве, но смогли один раз поразить ворота хозяев поля.

«За второе предупреждение арбитр матча Игорь Низовцев удалил Максима Карпова. Гол престижа мощным ударом в ближний угол забил Антон Зиньковский, выйдя на замену», - рассказали в пресс-службе красноярского клуба. 

Впереди у «Енисея» три встречи на выезде, а 19 сентября красноярцы сыграют на «Центральном стадионе» с московское «Торпедо».

Фото: футбольный «Енисей»

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