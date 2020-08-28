«Красный Яр» в полуфинале чемпионата России по регби

«Красный Яр» одержал победу над «Локомотивом» из Пензы в матче девятого тура «Лиги ставок - чемпионата России» по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 19:7 в пользу хозяев поля. С первых минут матча «Красный Яр» демонстрировал свое преимущество. Однако во второй половине встречи игра красноярцев разладилась: «Локомотив» не хотел отдавать первое место.

«Один раз за тайм красноярцы все же позволили Александру Гудку ворваться в зачетное поле «Яра». Эта попытка и решила судьбу первого места в регулярном чемпионате. Увы, «Локомотив» первый, «Яр» - второй. Обе команды уже в полуфинале, значит до весны у «Красного Яра» остался один фронт: матчи на Кубок России», - рассказали в пресс-службе красноярской команды.

26 сентября яровцы сыграют в Казани полуфинале Кубка России со «Стрелой». Финальный матч состоится в октябре в Москве.

Весной в полуфинале «Лиги ставок - чемпионата России» «Яр» встретится с победителем четвертьфинального матча «Енисей-СТМ» - «Стрела». В другой части сетки «Локомотив» сразится с победителем пары «ВВА-Подмосковье» - «Металлург». А это значит, что традиционного красноярского финала в этом чемпионате страны на этот раз не будет.

фото: РК «Красный Яр»