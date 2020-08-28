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«Красный Яр» в полуфинале чемпионата России по регби

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Красноярск
23:39 28 Августа 2020
регби, чемпионат, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Красный Яр» одержал победу над «Локомотивом» из Пензы в матче девятого тура «Лиги ставок - чемпионата России» по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 19:7 в пользу хозяев поля. С первых минут матча «Красный Яр» демонстрировал свое преимущество. Однако во второй половине встречи игра красноярцев разладилась: «Локомотив» не хотел отдавать первое место.

«Один раз за тайм красноярцы все же позволили Александру Гудку ворваться в зачетное поле «Яра». Эта попытка и решила судьбу первого места в регулярном чемпионате. Увы, «Локомотив» первый, «Яр» - второй. Обе команды уже в полуфинале, значит до весны у «Красного Яра» остался один фронт: матчи на Кубок России», - рассказали в пресс-службе красноярской команды.

26 сентября яровцы сыграют в Казани полуфинале Кубка России со «Стрелой». Финальный матч состоится в октябре в Москве.

Весной в полуфинале «Лиги ставок - чемпионата России» «Яр» встретится с победителем четвертьфинального матча «Енисей-СТМ» - «Стрела». В другой части сетки «Локомотив» сразится с победителем пары «ВВА-Подмосковье» - «Металлург». А это значит, что традиционного красноярского финала в этом чемпионате страны на этот раз не будет.

 

фото: РК «Красный Яр»

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