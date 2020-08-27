Футбольный «Енисей» уволил за прогулы работающего в «красной зоне» массажиста

Футбольный «Енисей» оказался в центре конфликта кадров. Главным лицом в этой истории стал массажист команды Нуретдин Аскеров, которого недавно уволили за прогулы. Сам же мужчина объясняет свое отсутствие на работе просто – он работал в «красной зоне», то есть входил в специализированную бригаду медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает baza.io.

Руководство клуба не устроило, что их сотрудник не появлялся на работе с 29 июля по 19 августа. Массажист в ответ на претензию дал объяснения – совмещать работу в «красной зоне» с любой другой деятельностью не рекомендовано по понятным причинам – медики работают в эпицентре, постоянно контактирую с зараженными. Свои объяснения массажист прикрепил справкой.

Писать заявление об увольнении из клуба по собственному желанию Нуретдин Аскеров отказался. Терять такую работу мужчина не хочет, но и позицию клуба не понимает. Тем более, что «Енисей» снимал репортаж о работе своего массажиста в «красной зоне».

«С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки «Енисея» и подвергать потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала», - прокомментировал он.

Как рассказывает сам Аскеров, никто из руководства не интересовался, когда он вернется в клуб. Из-за отсутствия прямого запрета на работу по совместительству «Енисей» решил его уволить за нарушение трудовой дисциплины.

В клубе пообещали прокомментировать ситуацию сегодня.

Отметим, что новость буквально «взорвала» спортивные СМИ России. По словам депутата Законодательного собрания края Елены Пензиной, ситуация напоминает «треш».