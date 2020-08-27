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Футбольный «Енисей» уволил за прогулы работающего в «красной зоне» массажиста

Главная Спорт
Красноярск
11:40 27 Августа 2020
увольнение, футбол, енисей, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» оказался в центре конфликта кадров. Главным лицом в этой истории стал массажист команды Нуретдин Аскеров, которого недавно уволили за прогулы. Сам же мужчина объясняет свое отсутствие на работе просто – он работал в «красной зоне», то есть входил в специализированную бригаду медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает baza.io.

Руководство клуба не устроило, что их сотрудник не появлялся на работе с 29 июля по 19 августа. Массажист в ответ на претензию дал объяснения – совмещать работу в «красной зоне» с любой другой деятельностью не рекомендовано по понятным причинам – медики работают в эпицентре, постоянно контактирую с зараженными. Свои объяснения массажист прикрепил справкой.

Писать заявление об увольнении из клуба по собственному желанию Нуретдин Аскеров отказался. Терять такую работу мужчина не хочет, но и позицию клуба не понимает. Тем более, что «Енисей» снимал репортаж о работе своего массажиста в «красной зоне».

«С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки «Енисея» и подвергать потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала», - прокомментировал он.

Как рассказывает сам Аскеров, никто из руководства не интересовался, когда он вернется в клуб. Из-за отсутствия прямого запрета на работу по совместительству «Енисей» решил его уволить за нарушение трудовой дисциплины.

В клубе пообещали прокомментировать ситуацию сегодня.

Отметим, что новость буквально «взорвала» спортивные СМИ России. По словам депутата Законодательного собрания края Елены Пензиной, ситуация напоминает «треш».

«Некоторым и стараться особо не нужно, чтобы попасть в топ Яндекса. А вообще, конечно, треш, круче только лишить квартиры медсестру из той же горячей зоны. Мне кажется, что Алексею Ивахову нужно советников поменять», - заявила она.

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