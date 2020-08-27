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«Енисей» пробился в групповой турнир Кубка России

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Красноярск
08:30 27 Августа 2020
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» в Красноярске одержал победу над «Волгарем» в матче 1/64 финала Кубка России. Начало встречи складывалось не в пользу красноярцев: уже на 5-ой минуте гол забил бывший игрок красно-синих Иван Хомуха. Затем тренерский штаб «Волгаря» произвел три вынужденных замены. На 37-ой минуте полузащитник гостей Алексей Павлишин получил красную карточку, но «Енисей» не сумел реализовать голевые моменты.

«В попытках отыграться наш тренерский штаб по ходу второго тайма сделал все допустимые пять замен в матче, и они сработали на все 100%. Череду атакующих действий «Енисея» на 75 минуте завершил Хуан Лескано, воспользовавшись острой передачей в штрафную Никиты Глушкова - 1:1», - сообщили в пресс-службе красноярской команды.

Победу «Енисею» принес гол нападающего Федора Дворникова. Итог встречи 2:1.

30 августа на Центральном стадионе в Красноярске состоится матч 6 тура Олимп-Первенства России. Красноярские футболисты сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры в 17:00.

 

фото: ФК «Енисей»

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