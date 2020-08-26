В Красноярске пройдут игры чемпионата мира по волейболу

Краевые власти готовятся провести в Красноярске чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Игры FIVB-2022 пройдут во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. В онлайн-совещании Координационного совета приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, губернаторы Новосибирской и Кемеровской областей и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Усса, в городе все готово для проведения чемпионата. Дворец спорта им. Ивана Ярыгина был обновлен перед зимней Универсиадой-2019.

«Для нас большая честь принять участие в проведении чемпионата мира по волейболу. Этот вид спорта достаточно популярен в нашем регионе – клуб «Енисей» является постоянным участником Суперлиги. Степень готовности спортивных объектов и состояние материально-технической базы у нас таково, что мы можем принять игры практически через месяц. На основном объекте – Дворце спорта имени Ивана Ярыгина уже проводились соревнования - там соблюдены все требования, есть периметр безопасности. Уверен, опыт, который мы приобрели во время подготовки к Универсиаде 2019 года, позволит нам достойно встретить гостей и успешно провести международные соревнования», – сказал губернатор на совещании.

Красноярску до конца этого года необходимо разработать и утвердить план подготовки спортивных объектов и инфраструктуры. Также нужно согласовать сервисные услуги для болельщиков чемпионата.

Напомним, ЧМ по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в нескольких городах России. Игры примут Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ярославль и Уфа. В качестве резервного города предусмотрен Белгород. За 17 дней планируется провести 70 матчей, в которых примут участие 24 национальных сборных. Открытие пройдет в северной столице. А церемонию закрытия проведут в Москве.