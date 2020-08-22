КДК РФС отказал в заявлении ФК «Енисей»

В Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). На нем рассмотрели заявление красноярского ФК «Енисей» по эпизоду в матче третьего тура женской Суперлиги по футболу.

Футболистки «Енисея» на выезде играли против столичного «Локомотива» и уступили со счетом 0:1. На 67-й минуте встречи произошел эпизод, в ходе которого игрок «Локомотива» (в прошлом выступавшая за «Енисей») Марина Федорова нанесла травму полузащитнику красноярской команды Анастасии Морозовой. В результате столкновения, Морозова не только не смогла продолжить игру, но и самостоятельно покинуть поле - футболистку увезли на медицинском электромобиле. При этом главный арбитра матча даже не вынесла предупреждение игроку «Локомотива».

В КДК РФС тоже посчитали данное нарушение незначительным и вынесли короткий вердикт: «Отказать в удовлетворении заявления ФК «Енисей» о применении спортивных санкций к футболисту ФК «Локомотив» Федоровой». Чем руководствовались члены комиссии в решении, опубликованном на сайте РФС, не указывается.

Фото: страница ЖФК «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»