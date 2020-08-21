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Красноярские регбисты на пути к финалу чемпионата России

Главная Спорт
Красноярск
12:24 21 Августа 2020
регби, спорт, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Восьмой тур «Лиги Ставок – чемпионата России» по регби завершился победой «Красного Яра» над «ВВА-Подмосковье» из Монино . Счет матча – 24:21. Перед выходом в полуфинал регбистам предстоит встретиться на своем поле с пензенским «Локомотивом». Если красноярцы выиграют матч, то автоматический выйдут в 1/2, закончив чемпионат на первом или втором месте. Спортсмены пропустят игры в четвертьфинале.

Накануне блестяще сыграл «Енисей-СТМ», вырвав победу у ЦСКА. Матч в Красноярске завершился со счетом 26:14. У команды также есть все шансы на прямой выход в полуфинал чемпионата.

Прошедшая игра была непростой – ЦСКА выиграл тайм, но в итоге уступил в матче.

«Еще ни разу в чемпионате мы не играли оптимальным составом. Две попытки ЦСКА в начале матча не напугали нас, мы прекрасно понимали, что все отыгрывается. У нас это почти удалось уже в первом тайме. Другой вопрос по ошибкам игроков «Енисея». Молодежь допускала очень много брака, хотя играет уже давно», - прокомментировал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Таким образом, «Енисей-СТМ» заработал четыре очка и попал на третье место в турнирной таблице.

 

Фото: «Красный яр»

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