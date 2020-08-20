Красноярские моржи проплывут в холодной воде 180 км

На Красноярском водохранилище стартовала ежегодная эстафета моржей. Рекордсмены, чемпионы России и мира совершат заплыв в холодной воде. Длина маршрута – 180 км. Спортсмены финишируют в заливе Шумиха 22 августа.

«Смена этапов происходит через каждые 30 минут. В течение всего заплыва пловцов сопровождают врач и группа спасателей МЧС Красноярского края», - рассказали в красноярском отделении РГО.

В этом году эстафета проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня государственного флага России и памяти Николая Петшака. В августе прошлого года 64-летний участник заплыва через Берингов пролив утонул в Енисее во время тренировки.

Как сообщали Sibnovosti.ru, Николай Петшак являлся одним из самых опытных пловцов в холодной воде в России. В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию.

фото: РГО