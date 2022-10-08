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Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
19:23 8 Октября 2022
мост, крым, общество, происшествие, взрыв
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Ущерб от взрыва на Крымском мосту, который произошел сегодня, 8 октября, оценивается в 200-500 млн рублей. Предварительную оценку дал Всероссийский союз страховщиков. 

В комментарии, который дают представители учреждения РИА Новости, говорится, что "Ущерб от взрыва оценивается в 200-500 миллионов рубле".

Напомним, Sibnovosti.ru сообщали о том, что на Крымском мосту взорвался большегруз. Пострадавших результате ЧП нет. Отели и санатории Крыма на сутки продлят пребывание туристам, которые должны были уезжать. Расходы возместить правительство Крыма.

Фото:©скриншот с видеозаписи очевидцев

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