В Красноярском крае охотник по ошибке застрелил другого

В Рыбинском районе Красноярского края охотник по ошибке застрелил другого. Об этом сообщает региональный Следком.

Происшествие случилось 3 октября, сообщают в ведомстве. В этот день в лес Рыбинского района приехали две разные компании мужчин на охоту. Они остановились на привал между СНТ «Усовки» и деревней Малая Камала.

В какой-то момент один из охотников увидел движущийся силуэт, не поняв, что это человек, он выстрелил в него из охотничьего карабина. Пострадавший скончался в больнице.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

Фото:© РИА Новости/Алексей Мальгавко