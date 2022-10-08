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В Красноярском крае охотник по ошибке застрелил другого

Главная Общество
Красноярск
17:29 8 Октября 2022
охотник, происшествия, общество, в красноярском крае, убийство
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В Рыбинском районе Красноярского края охотник по ошибке застрелил другого. Об этом сообщает региональный Следком.

Происшествие случилось 3 октября, сообщают в ведомстве. В этот день в лес Рыбинского района приехали две разные компании мужчин на охоту. Они остановились на привал между СНТ «Усовки» и деревней Малая Камала.

В какой-то момент один из охотников увидел движущийся силуэт, не поняв, что это человек, он выстрелил в него из охотничьего карабина. Пострадавший скончался в больнице.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

Фото:© РИА Новости/Алексей Мальгавко

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