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В Новосибирске поругались пассажиры попавших в ДТП автобуса и троллейбуса

Главная Общество
Красноярск
16:03 8 Октября 2022
новосибирск, общество, происшествия, дтп
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В Новосибирске автобус и троллейбус столкнулись на остановке, а пассажиры вышли на улицу и начали обвинять друг друга в аварии. Инцидент произошел на остановке "Магазин "Уют", где столкнулись автобус № 14 и троллейбус № 24.

Как пишут в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", авария случилась из-за того, что один из водителей решил подрезать другого. Кто виноват выясняли сначала водители, а потом к ним присоединились и пассажиры. Они вышли на улицу и принялись ругаться, отстаивая честь "своего" водителя.

В ГИБДД пока не давали комментариев по факту случившегося, но известно, что пострадавших в происшествии нет.

Фото:©скриншот с видеозаписи "АСТ-54" /"ВКонтакте"

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