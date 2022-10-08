Застрявшим в Крыму из-за взрыва на мосту туристам разрешили сутки пожить в отелях

Это решение согласовано с правительством Севастополя и губернатором Развожаевым.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в 06.07 часов утра 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. РЖД прекратило продажу билетов в сторону Крыма и обратно. Готовится к открытию паромная переправа.

Пострадавших в происшествии нет. Сергей Аксенов заверил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия ведутся работы.

- Призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию, - призвал глава Крыма.

Фото:©РИА Новости/Константин Михальчевский