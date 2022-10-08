Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ирбейском районе ограничат 9 октября

9 октября с 14:00 до 18:00 местного времени в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка, вблизи села Ирбейское.

В период проведения работ будет осуществляться только пропуск машин экстренных служб (скорая помощь, пожарная, полиция).

ГИБДД и администрация Ирбейского района уведомлены о временном ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.