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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ирбейском районе ограничат 9 октября

Главная Общество
Красноярск
11:06 8 Октября 2022
железные дороги, ремонт, общество, в красноярском крае
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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9 октября с 14:00 до 18:00 местного времени в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка, вблизи села Ирбейское.

В период проведения работ будет осуществляться только пропуск машин экстренных служб (скорая помощь, пожарная, полиция).

ГИБДД и администрация Ирбейского района уведомлены о временном ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

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