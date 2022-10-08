Сезон уличной торговли в Центральном районе подходит к концу

В Красноярске в Центральном районе к концу подходит сезон уличной торговли.

Напомним, что в 2022 году сезон стартовал 1 апреля. 78 продавцов края предлагали жителям города овощи, ягоды, цветы и товары народного художественного промысла.

Большинство точек в Центральном районе были оборудованы удобными прилавками, где можно спокойно разложить товары.

Сотрудники администрации отметили, что в этом году список адресов, где располагались точки торговли стал больше.

Вадим Войцеховский, который является руководителем администрации Центрального района, рассказал, что торговые ряды являются востребованным форматом в нашем городе. Благодаря этому красноярцы могут покупать натуральные продукты.

Фото: admkrsk.ru